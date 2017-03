Pucnjava u školi na jugu Fancuske, uhapšen napadač

KAN - Nekoliko osoba je povrijeđeno kada je otvorena vatra u školi na jugu Francuske, prenose svjetski mediji.

Policija je uhapsila 17-godišnjeg učenika nakon pucnjave u srednjoj školi u francuskom južnom gradu Graseu, kod koga su nađeni puška, dva pištolja i dvije bombe, rekao je izvor u policiji.

"Uhapšeni mladić nije poznat policiji od ranije", navodi izvor.

Drugi izvor je rekao da su dva učenika otvorila vatru na direktora, koji je ranjen. Prema svim pokazateljima, osumnjičeni nisu militanti.

"Jedan napadač je uhapšen, jedan je pobjegao. Došlo je do panike i učenici su pobjegli u obližnji supermarket", rekao je drugi izvor.

Kako piše RT ,Vlada Francuske je izdala upozorenje na teroristički napad.

U gradiću Grase u južnoj Francuske u jednoj školi došlo je do pucnjave. AFP je iz nekoliko izvora dobio potvrdu da je nekoliko ljudi povrijeđeno nakon što je naoružani čovjek upao u srednju školu Tocqeville i otvorio paljbu. TV BMF navodi da je napadač ciljao direktora škole.

