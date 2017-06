Putin: Bolje da je Snouden dao otkaz

MOSKVA - Bivši službenik američke Nacionalne bezbjednosne agencije (NSA) Edvard Snouden, koji je odao podatke o špijunskim aktivnostima SAD, trebalo je da napusti službu ako mu se nisu sviđale njene aktivnosti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je u intervjuu sa američkim režiserom Oliverom Stounom dodao da vjeruje da Snouden nije izdajnik jer nije izdao interese SAD i nijednoj državi nije dostavio informacije koje bi mogle biti opasne po Ameriku i američki narod.

"Ako mu se nije sviđalo nešto na poslu, trebalo je da jednostavno da otkaz. Ali on je otišao korak dalje. To je njegovo pravo. Ali pitali ste me da li je to bilo ispravno ili pogrešno - ja mislim da je pogrešno", rekao je ruski predsjednik, prenio je Sputnjik.

Dio intervjua sa Stounom objavio je američki Newsweek..

Snouden je 2013. godine objavio povjerljive dokumente o obimnom špijuniranju koje su SAD vršile širom svijeta.

Rusija je kasnije te godine odobrila privremeni azil Snoudenu, a on je 2014. godine dobio trogodišnju boravišnu dozvolu u ovoj zemlji. Ta dozvola kasnije je produžena do 2020. godine.

Očekuje se da će Putinov intervju biti emitovan na američkom kanalu Showtime TV u četiri dijela od 12. do 15. juna.