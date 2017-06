Putin: Kad bi došlo do sukoba između SAD i Rusije, niko na Zemlji ne bi preživio

Vladimir Putin dao je niz intervjua poznatom filmskom reditelju Oliveru Stounu u kojima je odgovarao na najkontroverznija pitanja međunarodne politike.

Govoreći o mogućem vojnom sukobu između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ruski predsjednik je rekao da niko na Zemlji ne bi preživio.

"Mislim da niko ne bi preživio (takav sukob)", rekao je Putin odgovarajući na pitanje da li bi Sjedinjene Američke Države dominirale u ‘vrelom ratu’ protiv Rusije. Dio intervjua je delimično emitovan na televiziji Showtime.

Putin je dodao da je Sjevernoatlantski pakt (NATO) u stalnoj potrazi za neprijateljem da bi opravdao svoje postojanje.

"Više ne postoji Istočni blok, nema više Sovjetskog Saveza. Zašto, dakle, i dalje postoji NATO? Moj utisak je da, kako bi opravdao svoje postojanje, NATO ima potrebu za spoljnim neprijateljem, postoji stalna potraga za neprijateljem, ili nekim aktom provokacije da bi se neko imenovao za protivnika", rekao je Putin.

Međutim, Putin je rekao da postoji nada za normalizaciju rusko-američkih odnosa.

"Amerika je imala izbore. Donald Tramp je pobijedio. Ima li nade za promjene?", upitao je Stoun Putina.

"Nada? Nada uvijek postoji. Sve dok nas ne zakopaju", odgovorio je Putin, prenosi Sputnjik.

Sputnjik, koji je prenio dio intervjua, podsjeća da je ranije američki predsjednik Donald Tramp naredio državnom sekretaru SAD da poboljša odnose sa Rusijom.

"Predsjednik mi je jasno stavio do znanja da ne dozvolim da me ono što se dešava u politici ometa u obavljanju posla koji mi je povjeren. On je sasvim jasno istakao da moramo da postignemo napredak", rekao je Tilerson.

Portal Variety.com prenio je da su ruski predsjednik i reditelj Stoun tokom priprema za intervju gledali poznati igrani film reditelja Stenlija Kjubrika "Doktor Strejndžlov ili: Kako sam naučio da ne brinem i zavolio bombu", koji govori o hipotetičkom nuklearnom sukobu između SSSR i SAD.

List Daily Beast naveo je da je predsjednik Rusije rekao da je Kjubrik predvidio neke savremene probleme, čak i sa tehničke tačke gledišta, "stvari koje nas nagone da se zamislimo o stvarnim prijetnjama koje postoje… Stvar je u tome da se od tada malo toga promijenilo. Jedina razlika leži u činjenici da savremeni sistemi naoružanja postaju sve sofisticiraniji i složeniji. Međutim, ideji reaktivna primjena oružja i nemogućnost da se takvi sistemi kontrolišu i dalje su istiniti", smatra Putin.

Interesantan incident se dogodio nakon gledanja filma, kada Stoun ruskom predsjedniku poklonio DVD sa filmom, nakon čega je Putin otišao. Međutim, pokazalo se da je kutija bila prazna. Kada je to otkrio, ruski lider se vratio i pokazao Stounu da mu je on dao svog samo omot diska. Sam disk sa filmom producenati američkog reditelja zaboravili su da stave u kutiju. "Tipičan američki poklon!", rekao je ruski lider.