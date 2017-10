Putin: Kim Džong Il lično mi je rekao za nuklearnu bombu

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da mu je početkom 2000-ih godina pokojni lider Sjeverne Koreje Kim Džong Il lično rekao za postojanje nuklearne bombe u toj zemlji.

"2001. godine, kada sam bio na putu do Japana, stao sam u Sjevernoj Koreji, gdje sam se sastao sa ocem trenutnog lidera te zemlje. Tada mi je rekao da imaju nuklearnu bombu. Štaviše, Seul je u to vrijeme bio u dometu njihovih standardnih artiljerijskih sistema. Kada je to bilo? 2001. Sada je 2017. godina, zemlja je sve vreme živela pod sankcijama i umesto nuklearne bombe sada imaju hidrogensku", rekao je Putin.

Putin je naglasio da sankcije Zapada prema Sjevernoj Koreji ni na koji način nisu promijenile situaciju. Takođe se podsjetio i dogovora sa Sjevernom Korejom, koji je umalo postignut, da će obustaviti razvoj nuklearnog raspoloženja.

"Međutim, bukvalno nedjelju dana kasnije odlučeno je da se blokiraju računi banaka Sjeverne Koreje, zato što je neko osjetio da obaveze koje je preuzela Sjeverna Koreja nisu bile dovoljne i da su mogli i trebali da učine više. Ali takav je bio dogovor. Zbog čega su ih provocirali? Odmah su se povukli iz svih dogovora i nastavili sa razvojem nuklearnog programa. Sada imamo to što imamo", rekao je Putin.

Ruski predsjednik takođe sumnja u efektivnost globalnog udara koji bi trebalo da razoruža Sjevernu Koreju, za koji kaže da je svakako moguć, ali ishod je pod znakom pitanja.

"Ratoborna retorika je opasna. Budimo direktni. Da li je globalni udarac moguć? Svakako. Da li će pogoditi metu? To nije poznato, jer niko sa sigurnošću ne zna šta imaju i gdje. Niko nije sto odsto siguran, to je zatvorena zemlja. Eto vam odgovora. Treba li nam onda takva retorika? Sumnjam", rekao je Putin opisavši globalni udar protiv Sjeverne Koreje.

Prema Putinovim riječima, potrebno je i moguće tražiti uravnoteženo rješenje za situaciju sa Sjevernom Korejom kroz dijalog, dok su sve druge opcije "opasni ćorsokaci".