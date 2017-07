Putin: Nećemo tolerisati drskost SAD prema našoj zemlji

SAVONLINA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da će eventualno usvajanje novih antiruskih sankcija SAD predstavljati očigledan pokušaj Vašingtona da koristi svoje geopolitičke prednosti u borbi za konkurentnost na šta će Rusija morati da odgovori.

"Ako je to zaista slučaj (odobravanje sankcija), to izaziva duboko žaljenje zato što takve akcije impliciraju otežavajuće okolnosti i naročiti cinizam", rekao je on na konferenciji za novinare sa finskim predsjednikom.

To je, kako je istakao, očigledan pokašaj da se iskoristi geopolitičke prednosti u konkurentnosti ekonomskih interesa na štetu saveznika, prenosi Tas s.

On je rekao da će Rusija odgovoriti na sankcije kad budu vidjele konačnu verziju zakona o čemu trenutno raspravlja Senat.

"Mi se ponašamo veoma oprezno i strpljivo, ali u nekom trenutku ćemo morati da odgovorimo. Nemoguće je beskrajno tolerisati drskost prema našoj zemlji“, istakao je Putin.