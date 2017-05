Putin: Nema sile koja može da porobi ruski narod

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je na paradi povodom Dana pobjede da nema, nije bilo niti će biti sile koja bi mogla da porobi ruski narod, kao i da su Oružane snage Rusije spremne da odbiju bilo koju prijetnju.

Naš narod se, istakao je Putin, borio ne štedeći život, braneći otadžbinu, i učinio je, reklo bi se, nemoguće — preokrenuo je krvavi točak Drugog svjetskog rata, otjerao neprijatelja koji se drznuo da dođe u našu zemlju, uništio nacizam i okončao zvjerstva“, rekao je ruski predsjednik obraćajući se učesnicima parade.

Ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu na vojnoj paradi u Moskvi povodom 72. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, na Dan pobjede, 9. maj 2017.

„Nikada nećemo zaboraviti da su slobodu Evrope i dugo očekivani mir na planeti izvojevali upravo naši očevi, djedovi i pradjedovi“, dodao je Putin.

Prema riječima ruskog predsjednika, pobjeda Sovjetskog Saveza nad fašizmom zauvijek će ostati upisana u istoriji čovječanstva kao vrhunac trijumfa razuma nad varvarstvom.

No force will ever enslave Russian people - #Putin at #VictoryDayParade https://t.co/7J3OSadovw #VictoryDay #VDay pic.twitter.com/Cw8B4i4Fl2