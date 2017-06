Putin: Obuzdati Rusiju nemoguća misija

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa rukovodiocima međunarodnih informativnih agencija u okviru Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma izjavio je da su pokušaji da se obuzda Rusija ravni nuli.

"Neko vrijeme naši partneri u jednom broju zemalja, grupe država, počeli su da preduzimaju pokušaje obuzdavanja Rusije. Da obuzdaju njenu legitimnu želju da osigura svoju bezbjednost, svoje nacionalne interese, preduzimajući akcije koje nisu u skladu sa međunarodonim pravom, između ostalog, uz pomoć ekonomskih ograničenja. To sada nije efikasno. Efekat je nula“, rekao je Putin.

Vladimir Putin je izjavio da uzrok rusofobije u svijetu leži u stvaranju višepolarnog svijeta, što se ne dopada monopolistima.

On smatra da takvo raspoloženje neće dugo trajati, jer je kontraproduktivno i štetno za sve. U nekim državama ona prelazi sve granice.

"Ona je očigledna. Iz jednog broja država ona buja preko svih granica. Sa čime je to povezano. Po mom mišljenju, to je povezano sa tim što se stvara višepolarni svijet. To se ne dopada monopolistima“, rekao smatra ruski predsjednik.

Što se tiče njemačke kancelarke Angele Merkel on je izjavio da "imamo nesuglasice, ali i mnogo zajedničkog, uključujući ekonomiju i međunarodnu politiku“.

Rusija će sarađivati ko god da pobijedi na izborima u Njemačkoj.

"Bitno je konstruktivno raspoloženje“, smatra Putin.

Američki PRO

Širenje američke protivraketne odbrane podstiče trku u naoružanju, smatra ruski predsjednik.

"Ako Sjeverna Koreja objavi o prekidu svog nuklearnog programa, SAD će naći drugi prijedlog za proširenje PRO“, dodao je on.

Rusija razmišlja kako da neutrališe pretnje svojoj bezbjednosti na prilazu svojim granicama, uključujući i na Kurilima.

"Ako bi Kurili pripali Japanu, pojavila bi se mogućnost da se tamo rasporedi američka vojska“, upozorio je on.

(Sputnjik)