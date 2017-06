Putin: Oni vole da me zovu car

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su američki političari napravili „veliku grešku“ fokusirajući se na antirusku retoriku tokom predizborne kampanje za predsjedničke izbore prošle godine.

„Na žalost, Sjedinjene Američke Države razvile su modu da spekulišu i rekao bih, zloupotrebljavaju ruskog pitanje tokom izborne kampanje. Zatim nam govore ’Nemojte da obraćate pažnju na ovo! Morate da shvatite da je to samo predizborna retorika, kasnije ćemo se dogovoriti sa vama.'' Ali žrtvovanje međunarodnih odnosa u toku aktuelnih političkih procesa je, vjerujem, velika greška", rekao je Putin.

U intervjuu američkom režiseru Oliveru Stounu za dokumentarnu seriju čiji je prvi dio noćas emitovan na televiziji "Showtime", ruski predsjednik kaže da Moskva ne može da pozdravi izjave Pentagona da je Rusija glavna prijetnja za SAD.

"Naprotiv, mi smo uvijek bili spremni za dijalog u bilo kojoj oblasti saradnje“, istakao je Putin.

Istovremeno, Putin je priznao da je američka strategija da se uništi ruska privreda i smjeni rukovodstvo, od zemlje napravi saveznik i na kraju uzme njen nuklearni arsenal.

"Takva varijanta mišljenja, takva varijanta politike je moguća. Ukoliko je to tako, mislim da je to pogrešna politika upravo zato što takav pogled na odnose sa Rusijom nije usmjeren na budućnost. Ljudi koji tako misle ne gledaju najmanje 25-50 godina unapred. A ukoliko bi pogledali, onda bi vjerovatno, izgradili odnose sa Rusijom na drugi način i ne bi pokušavali da Rusiju pretvore u svog vazala“, istakao je on.

Putin je predložio Vašingtonu da sa Moskvom gradi ravnopravne odnose, a ne da troši milijarde dolara na odbranu.

Putin, takođe, vjeruje da ga zapadni mediji zovu „car“, jer oni vole takve stare stereotipe, prenio je Sputnjik.

„Čini mi se da im se to sviđa i zato i pričaju o tome. Oni ne mogu da se otarase tih starih stereotipa“, dodao je Putin, prenosi Sputnjik.

Govoreći o mešanju u unutrašnje poslove drugih zemalja, Putin je rekao da se Rusija nikada ne miješa u unutrašnje političke procese drugih država, za razliku od mnogih svojih partnera.

„Za razliku od mnogih naših partnera, mi se nikada ne miješamo u unutrašnje politicke procese drugih zemalja, to je jedan od principa našeg rada“, rekao je Putin prvoj od četiri epizode dokumentarnog serijala Olivera Stouna pod nazivom „Putinovi intervjui“.

Govoreći o mogućnosti da Rusija pristupi NATO, Putin je rekao da se SAD zbog toga unervozila.

„Zašto su naši partneri nervozni? Zato što, ako se Rusija pridruži, kao prvo, ona će uvek imati svoj glas, mi nećemo dozvoliti da se nama manipuliše, ali naši američki prijatelji ne smeju ni da pomisle na to?", rekao je Putin.

On je rekao da je govorio o mogućnosti da se razmotri ulazak Rusije u NATO tokom jednog od razgovora sa predsednikom Bilom Klintonom u Moskvi, a komentar ruskog lidera, kako je rekao, izazvao je nervozu u americkoj delegaciji.

Putin je rekao da su Sjedinjene Američke Države krive za stvaranje terorističke grupe Al Kaida.

"Al Kaida nije rezultat naših aktivnosti. To je rezultat aktivnosti naših američkih prijatelja. To je počelo još u vreme sovjetskog rata u Avganistanu, kada su američke obaveštajne agencije podržavale različite pravce islamskog fundamentalizma u borbi protiv sovjetskih trupa u Avganistanu. Amerikanci su sami stvorili Al Kaidu i Bin Ladena“, istakao je ruski predsjednik.

Istovremeno, on je rekao: „Mi imamo apsolutno čvrsto mišljenje da naši američki partneri samo govore o podršci Rusije, govore o spremnosti da saraduju, ukljucujući i u borbi protiv terorizma, a zapravo iskorišćavaju ove teroriste za potresanje unutrašnje političke situacije u Rusiji“.

Putin je dodao da su SAD podržavale teroriste u Čeceniji i politički i finansijski, kada su federalne trupe tamo operisale.

„Ako govorimo o političkoj podršci za to ne trebaju dokazi. To se radilo javno, otvoreno. A što se tiče operativne podrške, finansijske, imamo dokaze za to i štaviše, neke od njih smo čak pružili našim američkim kolegama“, naglasio je ruski predsednik.

Prema njegovim rečima, CIA je kasnije uputila pismo da agenti smatraju da imaju pravo da održavaju odnose sa svim predstavnicima opozicionih snaga i da će to nastaviti da čine, a pri tome je bilo jasno da su u pitanju terorističke strukture koje su se predstavljale kao obična opozicija.

Putin je nazvao raspad SSR katastrofom XX veka.

„Često sam čuo kritike na svoj račun da mi je žao zbog raspada Sovjetskog Saveza. Prvo i najvažnije, jeste činjenica da se nakon raspada Sovjetskog Saveza 25 miliona ruskih državljana za jednu noć našlo u inostranstvu i to je zaista jedna od najvećih katastrofa XX vijeka“, istakao je on.

Govoreći o prvom predsjedniku Rusije Borisu Jeljcinu Putin je istakao da je on nikada nije bježao od odgovornosti.

„Jedna od tih prednosti je to što on nikada nije bežao od lične odgovornosti. On je umio tu ličnu odgovornost da preuzme na sebe. Ali, ono što ste vi rekli (problemi sa alkoholom) — da, to mora da se prizna, to je postojalo“, rekao je Putin.

Stoun je tokom pune dvije godine snimio seriju razgovora s Putinom u ukupnom trajanju od preko 19 sati i stvorio, kako je najavljeno „dosad neviđen materijal o ruskom predsjedniku“ koji se u Americi od sinoć emituje tokom četiri večeri zaredom.