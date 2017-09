Putin: Uključiti Sjevernu Koreju u zajedničke projekte

VLADIVOSTOK - Ruski predsjednik Vladimir Putin uvjeren je da u sjeveroistočnoj Aziji neće biti konflikta uz upotrebu oružja za masovno uništavanje i smatra da bi Pjongjang trebalo uključiti u zajedničke projekte regionalne saradnje.

"Postoji mogućnost da se postigne rješenje za problem Pjongjanga diplomatskim sredstvima. To je moguće i to mora da se učini", rekao je on na Istočno-ekonomskom forumu (EEF) u Vladivostoku.

Putin smatra i da Sjeverna Koreja treba da bude uključena u zajedničke projekte kako bi se smanjile tenzije na Korejskom poluostrvu.

"Sjeverna Koreja treba postepeno da se uključuje u regionalnu saradnju, Rusija ima neke konkretne prijedloge koji su svima poznati, a koji bi uključivali zajedničku željezničku mrežu koja bi povezala Tranšibirsku i Korejsku željeznicu kroz Sjevernu Koreju", rekao je Putin.

Takođe, kako je dodao, može se raditi i na razvoju infrastrukture za transport gasa, kao i sjevernokorejskih luka, prenosi TAS S.