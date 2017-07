Putin na druženju sa djecom o SSSR-u, pseudonimu iz KGB-a i izborima

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da još nije odlučio da li će se kandidovati za predsjedničke izbore 2018. godine.

"Još ima vremena“, rekao je ruski predsjednik prilikom susreta s djecom iz Centra "Sirijus" u Sočiju, koji je osnovan na njegovu inicijativu. Ovdje svakog mjeseca dolazi oko 600 talentovane djece uzrasta od 10 do 17 godina.

"Za sada nisam odlučio da li ću napustiti predsjedničku funkciju ili neću. Kada budem odgovorio sebi na to pitanje, razmišljaću o narednom koraku. U svijetu ima mnogo interesantnih zanimanja, to ne znači da ću morati da sjednem i da se bavim samo memoarima. Političkom djelatnošću se čovjek može baviti i izvan okvira predsjedničkih obaveza", dodao je Putin.

"U Ustavu postoji rok za predsjednički mandat. Čak su mi tražili da mijenjam Ustav, ali ja to nisam učinio i ne namjeravam to da učinim u budućnosti. Sve je napisano u Ustavu", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je istakao da ga najviše privlači djelatnost u javnim organizacijama i ekologija.

"Imaću čime da se bavim", zaključio je Putin.

Ima li Putin nasljednika

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je u svjetskoj praksi uobičajeno da lider koji odlazi predstavlja odgovarajućeg kandidata koji bi, prema njegovom mišljenju, mogao da ga zamijeni, ali da konačnu odluku o tome donosi narod na direktnom i tajnom glasanju.

Putin je u razgovoru s djecom istakao da živi normalnim životom i da pokušava da svoj dnevni raspored napravi tako da ima vremena za muziku, sport i za svoje prijatelje.

Govoreći o društvenim mrežama, ruski predsjednik je istakao da ne razumije zbog čega ljudi imaju potrebu da se kriju iza nadimaka i pseudonima, dodajući da on nema nijedan nalog na društvenim mrežama. On je, međutim, priznao da je imao pseudonim dok je radio u obavještajnoj službi. Njegov pseudonim glasio je "Platov".

Na pitanje učenika šta su za njega glavne vrijednosti u životu, ruski predsjednik je odgovorio da je to, kao prvo, sam život, a zatim ljubav i sloboda.

Odgovarajući na pitanje kako izlazi na kraj s agresijom na svoj račun, šef države je naglasio da što je čovjek inteligentniji, to se uspješnije kontroliše.

"Mislim da mi to uspijeva", rekao je Putin.

Čovječanstvo na pragu novog skoka

Ruski predsjednik smatra da se čovječanstvo nalazi na novoj etapi razvoja.

"Globalne promjene dešavaju se uvijek, samo raznim brzinama. U srednjem vijeku to je bila jedna brzina promjena, u 20. vijeku druga, a u naše vrijeme ta brzina je znatno povećana. To je povezano s nakupljanjem znanja: što više znanja ima čovječanstvo, to su brže promjene. Pored toga, naravno, postoji fenomen 'akumulacija, akumulacija i skok'. Mi se izgleda nalazimo na pragu tog skoka", rekao je Putin.

Na pitanje kakvo je njegovo mišljenje o ideji da se uvede jedinstvena svjetska valuta, Putin je odgovorio: "Ideja je dobra, ali je sada malo šansi da ona bude realizovana".

Raspad SSSR-a najviše uticao na Putina

Raspad Sovjetskog Saveza je događaj koji je najviše uticao na život Vladimira Putina.

"Događaj u životu? Stavila si me u tešku situaciju. Nije bilo ničega što bi odjednom promijenilo moj život, ali bilo je… Pokušaću da odgovorim ozbiljno. To je, vjerovatno, raspad Sovjetskog Saveza“, rekao je ruski lider.

Predsjednik je naglasio da roditelji čovjeku uvijek žele dobro, ali da svako ima pravo i na sopstveni izbor.

"Vi, kao budući roditelji, nećete imati prava na tuđi život", rekao je Putin.

On je kao primjer naveo da je sam odlučio da se upiše na fakultet bez obzira na to što su ga roditelji odvraćali od toga.

Prema njegovom mišljenju, proces formiranja ličnosti treba usmjeravati, kao i posebne talente. Predsjednik Rusije je naglasio da ne treba ni prenebregavati mišljenje drugih ljudi.

Imamo dovoljno prirodnih resursa

Putin je odgovorio na pitanje šta će se dogoditi kada budu potrošeni neobnovljivi izvori energije, naglasivši da prirodni resursi neće uskoro nestati.

Istovremeno, pojavljuju se nove tehnologije čijom se izradom već sada treba baviti.

"Mi se time bavimo", rekao je on

(Sputnjik)