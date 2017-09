Putin odlučio: Tužićemo Ameriku

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu spoljnih poslova da tuži američku vladu zbog zaplijene svojine ruskih diplomatskih predstavništava u SAD.

To je saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin je ranije najavio da će naložiti preduzimanje pravne akcije zbog kršenja svojinskih prava Rusije od Vašingtona, podsjeća Rojters.

"Za početak ću dati nalog Ministarstvu spoljnih poslova da se obrate sudu, da vidimo kako funkcioniše taj hvaljeni američki pravosudni sistem", rekao je ranije Putin na konferenciji za novinare u Sjamenu.

On je, takođe, rekao da Rusija zadržava pravo da dodatno smanji broj američkog diplomatskog osoblja u Moskvi i da iz zemlje protjera još do 155 njih, ali je dodao da to Moskva neće uraditi u ovom trenutku.