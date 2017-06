Putin pokisao usred Moskve

MOSKVA - Sipeća kiša nije spriječila ruskog predsjednika Vladimira Putina u polaganju vijenca na spomenik Neznanom junaku kod Kremlja u Moskvi.

Ruski lider je, uprkos nevremenu, došao na ceremoniju obilježavanja Dana sjećanja i tuge, kojim se obilježava početak Velikog rata protiv nacista, piše Raša tudej.

Pored Putina, na ceremoniji su se pojavili i visokorangirani činovnici, uključujući i ruskog premijera Dmitrija Medvedeva.

"Ceremonija je nastavljena prema planu, iako je jaka kiša počela da pada uoči početka, a niko od zvaničnika nije imao kišobran", navodi Raša tudej.

Podsjeća se i da je na današnji dan nacistička Njemačka krenula u nenajavljeni napad na Sovjetski Savez, inicirajući krvavi četvorogodišnji rat u kom je poginulo 26 miliona Sovjeta.

