Raste broj žrtava u Londonu

LONDON - Broj žrtava napada u blizini britanskog parlamenta i na Vestminsterskom mostu u centru Londona, porastao je na, a 40 osoba je ranjeno, saopštili su danas zvaničnici.

Napad se dogodio juče nešto prije 15 sati po lokalnom vremenu, a među ubijenima je i jedan policajac, piše BBC.

Policija nije navela ime napadača, međutim šef službe za borbu protiv terorizma Mark Rouli kazao je da policija zna ko je on, kao i da je napad izveo podstaknut "međunarodnim i sa islamom povezanim terorizmom".

Napadač je kolima uletio u gomilu ljudi, a zatim pobjegao ka britanskom parlamentu sa nožem u rukama.

Tu se sukobio sa policijom i ubio jednog policajca koji nije bio naoružan.

Naoružani službenici su na licu mjesta upucali napadača.

