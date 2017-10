Raste broj žrtava u Vegasu: 58 mrtvih, 500 ranjenih

LAS VEGAS - Najmanje 58 osoba je ubijeno, a više od 500 je ranjeno kada je naoružani napadač otvorio vatru na okupljene na festivalu kantri muzike u Las Vegasu.

Iz policije ističu da je napadač ubijen, kao i da vjeruju da je riječ o lokalcu. Napadač je sam sebi oduzeo život, javlja CNN.

Oni dodaju i da je u toku potraga ženom po imenu Marilu Denli koja je bila sa njim u sobi, a vjeruje se da je u trenutku napada bila u kazinu.

CNN navodi da je napadač sa 32. sprata hotela pucao u masu preko puta ulice u kojoj je bilo i do 30.000 ljudi.

Mediji takođe navode da je pucnjava u Las Vegasu najsmrtonosnija masovna pucnjava u istoriji SAD.

Napad se dogodio tokom festivala "Rut 91 - Harvest" u blizini čuvenog hotela i kazina "Mendelej bej" u Bulevaru Las Vegas, poznatijem kao Strip, u kojem se nalazi najveći broj kazina, hotela, diskoteka i restorana.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako više hiljada ljudi bježi sa mjesta napada, kao i snimak sa koncerta na kojem se u pozadini čuje pucnjava, nakon čega muzika staje.

Reporterka koja se javila uživo za CBS rekla je kako su joj svjedoci koji se nalaze na mjestu događaja rekli da vide tijela mrtvih oko sebe. Takođe, prema izjavama svjedoka, napadač je s visine, vjerovatno s prozora hotela, pucao iz automatskog oružja u masu na koncertu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, a prema pauzama u pucanju, djeluje da je napadač promijenio više šaržera tokom napada.

Policijski zvaničnik Aden Okampo Gomes rekao je da su se policajci uputili na mjesto incidenta, a tamo je i veliki broj vozila Hitne pomoći.

Mediji navode i da za sada nije poznato da li je riječ o jednom ili o više napadača.

"Izbjegavajte područje, istražujemo šta se događa", navode iz policije, dok se, prema navodima portparolke Univerzitetskog medicinskog centra Danite Koen, u bolnici nalazi nekoliko osoba sa prostrelnim ranama.

Zbog pucnjave u Las Vegasu zatvoren je dio auto-puta Interstejt 15, kao i dio aerodroma, zbog čega su pojedini letovi preusmjereni.

Motivi napada i dalje nisu poznati.

"Bio je koncert, čuli smo nešto kao petarde, ali smo onda shvatili da je to pucnjava. Ljudi su počeli da vrište i viču... Kad su prestali da pucaju počeli smo da trčimo što dalje. Mislim da ima puno ranjenih, više stotina sigurno", kaže jedna od žena koja je bila na koncertu.

