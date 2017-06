Registrovana još dva zemljotresa u Turskoj

ANKARA - Dva naknadna zemljotresa snage do 4,9 stepeni Rihterove skale registrovana su danas poslije glavnog udara u blizini zapadne obale Turske, saopštio je Evropski seizmološki centar (EMSC).

Prvi udar imao je snagu 6,3 stepena i osjetio se od turskog Izmira do Atine i bugarskog grada Plovdiva.

Nema izvještaja o eventualno povrijeđenima, prenijela je Russia Today.

Potres se osjetio i na grčkom ostrvu Lezbos, gdje je zabilježeno pokretanje manjih klizišta, a bilo je i materijalne štete.

Očevici kažu da se udar najjače osjetio u Turskoj i da su stanovnici naseljenih područja istrčali na ulice.

Felt #earthquake M4.3 strikes 54 km W of #Aliağa (#Turkey) 26 min ago. Please report to: https://t.co/IwlKti5Oom pic.twitter.com/iOZOHMHwCU