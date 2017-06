Riješena talačka kriza u Melburnu, poginule dvije osobe

MELBURN - Australijska policija saopštila je danas na svom Tviter nalogu da je talačka kriza u Melburnu riješena i da je ubijen čovjek koji je držao ženu protiv njene volje u jednom stanu.

Kanal Sedam je objavio ranije da je neidentifikovani muškarac pozvao stanicu i da je navodno rekao: "Ovo je za Islamsku državu, ovo je za Al Kaidu".

Kako javlja portal theaustralian.com.au dvoje ljudi je mrtvo, ali čeka se zvanično saopštenje policije.

Policija je pozvana u predgrađe Brajton nakon navoda da je odjeknula jaka ekplozija u jednoj zgradi. Policija je upozorila građane da izbjegavaju tu oblast, a ubrzo su mediji javili da se čula pucnjava.

Policija je potom potvrdila da je jedna osoba ubijena i da je u toku talačka kriza.

Brighton: Victoria Police specialist units are currently on scene. More updates to follow.