Rupel: EU podijeliti na "megaregije"

LJUBLJANA - Ideju slovenačkog predsjednika Boruta Pahora o regionalizaciji Evropske unije, po kojoj bi se države članice grupisale po svojim interesima i geostrateškim trendovima, u današnjem ljubljanskom "Delu" je razradio Dimitrij Rupel, dugogodišnji bivši šef diplomatije.

Pahor je početkom nedjelje u svom govoru diplomatama upozorio na realnu perspektivu regionalizacije EU, podsjeća Hina.



Idealno bi bilo da Evropa ostane "što cjelovitija i što slobodnija", ali tek treba pronaći zajednički evropski identitet, pa zato u sadašnjoj krizi i izazovima Evropa stoji pred dilemom hoće li se razvijati "prema što tešnjem ili što labavijem" savezu naroda, odnosno država s tradicionalnim nacionalnim aparatima, tvrdi Rupel.



Zato bi, prema njegovim riječima, trebalo predvidjeti mogućnost podjele EU na manje jedinice, takozvane "megaregije", koje bi prema geografskom ili interesnom načelu sastavljale "srodne" države, prema modelu po kojem su se povezale države Beneluksa ili Višegradske grupe.



Kao jednu od mogućnosti, on navodi kombinaciju sa formiranjem istočne, zapadne, sjeverne, južne i centralne megaregije, kao budućim sastavnim dijelovima današnje EU.



Rupel Sloveniju vidi u centralnoj megaregiji, zapravo Višegradskoj grupi proširenoj Austrijom i Slovenijom.



U tom bi slučaju, predviđa on, Hrvatska zajedno sa Bugarskom i Rumunijom, činila istočnu megaregiju, na sjeveru bi se udružile skandinavske i baltičke države, a u južnu megaregiju mediteranske članice Kipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal i Španija.



Kad za to dođe vrijeme, u evropsku istočnu megaregiju uključili bi se redom Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Turska i Ukrajina, navodi Rupel.



Politički i privredno najjaču grupu činile bi članice zapadne megaregije, Belgija, Francuska, Holandija, Irska, Luksemburg i Njemačka.



Evropa bi, međutim, mogla biti regionalno podijeljena i prema okeanima i morima kojima gravitiraju pojedine države i to na: atlantsku grupaciju, baltičko-severnomorsku, podunavsko-crnomorsku i sredozemnu grupu.



U tom bi se slučaju, upozorava Rupel, Slovenija našla u istoj grupi sa Hrvatskom, a sa njom ima neriješeno granično pitanje koje se uglavnom vrti oko granice na moru.



"Pritom mislim na izvorne evropske identitete, a ne na one koje donose useljenici. Mislim na evropske lokalne i nacionalne identitete, na identitete jezičnih grupa, geopolitičke, ali i opšte evropske identitete", kaže Rupel u svojoj analizi.