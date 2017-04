Rusija ima pravo da udari ne samo po teroristima, nego i po Amerikancima, ako im pomažu

MOSKVA - Poslije američkih napada na vazduhoplovnu bazu sirijske vojske u Homsu Rusija suspenduje memorandum o sprečavanju incidenata i obezbjeđivanju letova avijacije tokom operacije u Siriji, koji je zaključen sa Vašingtonom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

„Polazeći od toga, Rusija ne smatra da je potrebno i ispravno da se poštuju ranije zaključeni sporazumi sa SAD i suspenduje Memorandum o sprječavanju incidenata i obezbjeđivanju letova avijacije tokom operacija u Siriji“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Praktično, to znači da Rusija može da udari bez upozorenja ne samo po teroristima, nego i po Amerikancima, ako im pomažu.

Moskva poziva Savjet bezbjednosti UN da održi hitan sastanak na kojem bi se raspravljalo o raketnom napadu SAD na Siriju, navodi se u saopštenju.

„Pozivamo Savjet bezbednosti UN da održi hitan sastanak kako bi se razmotrila trenutna situacija“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

„Ni ne potrudivši se da nešto saznaju, SAD su demonstrirale silu, vojno se suprotstavile zemlji koja se bori protiv međunarodnog terorizma“, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

„Ovo nije prvi put da SAD pokazuju ovakav nepromišljen pristup koji samo pogoršava postojeće probleme u svijetu i stvara pretnju za međunarodnu bezbjednost. Samo prisustvo američkih trupa i trupa drugih zemalja u Siriji bez saglasnosti Vlade te zemlje ili odluke Savjeta bezbjednosti UN predstavlja grubo, eksplicitno i neopravdano kršenje međunarodnog prava“, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo spoljnih poslova je naglasio da ako se ranije to objašnjavalo „zadatkom borbe protiv terorizma, sada je u pitanju jasan čin agresije protiv suverene Sirije“.

„Postupci koje su danas preduzele SAD još više narušavaju rusko-američke odnose“, piše u saopštenju.

Američka vojna akcija u Siriji predstavlja pokušaj da se skrene pažnja sa situacije u Mosulu koji se nalazi na ivici humanitarne katastrofe, saopštilo je Ministarstvo.

„Nema sumnje da vojna akcija SAD takođe predstavlja pokušaj da se skrene pažnja sa situacije u Mosulu, gdje je u akcijama koalicije koju predvode SAD poginulo stotine civila i pojačava se humanitarna katastrofa“, navodi se u saopštenju.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je očigledno „da je napad američkim krstarećim raketama unaprijed pripremljen“.

„Svakom stručnjaku je jasno da je odluka o napadu donijeta u Vašingtonu prije događaja u Idlibu, koji su jednostavno iskorišćeni kao izgovor za demonstraciju sile“, istakli su u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije.

U noći između četvrtka i petka Sjedinjene Američke Države su lansirale više od 50 raketa „Tomahavk“ na sirijski vojni aerodrom u Šairatu, koji se nalazi na 38 kilometara od Homsa.

Američke akcije u Siriji podsjećaju na situaciju sa invazijom na Irak, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Ruski ministar je naglasio da vazdušni napad SAD predstavlja „akt agresije pod potpuno izmišljenim izgovorom“.

„Podsjeća na situaciju iz 2003. godine, kada su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija sa svojim saveznicima izvršile invaziju na Irak bez odobrenja Savjeta bezbjednosti, uz grubo kršenje međunarodnog prava“, rekao je Lavrov.

SAD se nisu potrudile da donesu bilo kakve dokaze koji potvrđuju hemijske napade u sirijskom Idlibu, dodao je Lavrov.

„Sada se nisu potrudile ni da navedu bilo kakve činjenice, oslanjali su se samo na fotografije, ponovo su špekulisali o fotografijama djece i špekulisali, naravno, na osnovu svjedočenja raznih nevladinih organizacija, uključujući svima poznate prevarante iz takozvanih Bjelih šljemova, koji insceniraju različite situacije, da bi zatim provocirali akcije protiv sirijske vlade“, rekao je Lavrov.

Moskva će izvući zaključke o odnosima sa Vašingtonom u vezi sa američkim napadom na vazduhoplovnu bazu u Siriji, rekao je Lavrov.

„Već sada mediji citiraju radosne izjave bivših funkcionera Obamine administracije da sada, poslije ovih napada saradnja Rusije i SAD postaje praktično nerealna. Nadam se da će se postidjeti, iako ćemo, naravno, mi donijeti sopstvene zaključke o našim budućim odnosima“, istakao je ruski ministar.

Ruski ministar spoljnih poslova izjavio je da će ruska strana zahtijevati objelodanjivanje istine o odluci Vašingtona o napadima u Siriji.

Lavrov je podsjetio da je istina o operaciji u Iraku otkrivena prije više od 10 godina. „Poslije više od deset godina Toni Bler, tadašnji premijer Velike Britanije priznao je da su varali, da su sve dovodili u zabludu“, rekao je on na konferenciji za novinare u Taškentu.

„Ne znam kada će se saznati cijela istina o tome kako su donijete odluke o napadima na Siriju u ovoj situaciji, ali mislim da, naravno, istinu treba tražiti i mi ćemo se time baviti“, dodao je ministar.

„Što se tiče žrtava među ruskim trupama, o njima trenutno ništa ne znam. Po svemu sudeći, nije bilo žrtava“, rekao je Lavrov.

Amaterski snimak raketnog napada SAD na vazduhoplovnu bazu Šairat i njegove posljedice prikazani su na sirijskoj državnoj televiziji.

#Syria State TV broadcasts amateur footage of the #Shoayrat airbase airstrikes shot during and after #syriaairstrikes pic.twitter.com/aXkltNvTpZ