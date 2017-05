Rusija obilježava Dan pobjede nad fašizmom: Više od 140.000 vojnika na paradi

MOSKVA - Rusija danas obilježava Dan pobjede, koji označava kraj Velikog otadžbinskog rata, kada je Sovjetski Savez pobijedio nacističku Njemačku u Drugom svjetskom ratu. To je označilo i kapitulaciju Njemačke 1945. godine, a danas će se navršiti 72 godine od tog prelomnog događaja. Širom Rusije biće organizovane parade, koncerti, vatromet i druge fešte, prenosi RT.

09:54 Parada pobjede je završena

09:52 - Uz muziku marša „Oproštaj od Slovenki“ orkestar napušta Crveni Trg.

09:51 - Paradni stroj vojne tehnike zatvara perspektivno vozilo na točkovima - borbeno vozilo pješadije na platformi „Bumerang" sa zastavama vidova i rodova oružanih snaga Ruske Federacije.

09:50 - Na Crveni Trg stupaju autonomni raketni lanseri najnovijeg raketnog kompleksa „JARS“ 54. gardijske raketne divizije strateške namjene odlikovane ordenom Kutuzova.

09:49 - Crvenim Trgom defiluje kolona protiv-avionskih raketnih sistema S-400 „TRIJUMF“ koju predvodi major Ivan Aleksandrov.

Borbene karakteristike raketnog sistema S-400 čine ga najboljim na svijetu među sistemima protiv-vazdušne odbrane.

Kompleks „TRIJUMF" je sposoban ne samo da porazi sva do sada poznata i postojeća vazdušno-kosmička napadačka sredstva potencijalnog protivnika, već i njihove perspektivne prototipove.

09:49 - Svečani defile vazduhoplovno-kosmičkih snaga Rusije predvode jedinice 93. gardijske protiv-vazdušne raketne regimente odlikovane ordenom Crvene zastave.

Kolonu protiv-raketnih kompleksa „Pancir-S" predvodi potpukovnik Oleg Pikov.

Raketni kompleks „PANCIR" je ponos tulskih oružara.

Ovo je jedinstveni kompleks protiv-vazdušne odbrane sposoban da dejstvuje u pokretu.

09:45 - Muzičku pratnju Parade obezbjeđuje vojni orkestar sa hiljadu truba Moskovskog garnizona, pod rukovodstvom zaslužnog umjetnika Rusije pukovnika Timofeja Majakina. Za vrijeme Parade, vojni muzičari izvode više od 40 vojnih marševa i muzičkih djela tačno određenim redosljedom upriličenim za svaki vid i rod vojske.

09:42 - Vojni muzičari oslobađaju Crveni Trg za prolazak vojne tehnike

09:41 - Pješadijski dio parade završavaju „Kremaljski kadeti“.

Već 100 godina ovo visoko zvanje nose diplomci Moskovske visoke vojne komandne škole.

Svečanim defileom komanduje načelnik škole general-major Aleksandr Novkin.

Danas ne postoji ni jedna jedinica u ruskim oružanim snagama u kojoj se na službi ne nalazi neko od diplomaca ove škole.

Više od 90 diplomaca škole ima zvanje Heroja Sovjetskog Saveza, Ruske Federacije.

09:35 - Prvi put na Crvenom trgu je paradna jedinica djevojaka-kadetkinja vojne akademije za vezu „Budeni“ i Vojno-kosmičke akademije „Možajski“.

Diplomci ovih škola će postati visiki sprecijalisti u oblasti informatike i telekominikacija.

Na čelu paradne jedinice je potpukovnik Jelena Nizova.

