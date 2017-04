Ruske zastave na Trampovom mitingu u Pensilvaniji

Tokom govora američkog predsjednika Donalda Trampa u Pensilvaniji nepoznata osoba bacila je u vazduh hrpu zastava Rusije.

Dok je izgovarao svoj slogan o ponovo velikoj Americi, neko je u vazduh bacio ruske zastave.

"Tokom Trampovog govora neko je u vazduh ispred kamere bacio hrpu ruskih zastava“, napisao je na svom nalogu na Twitteru dopisnik televizije CNN Stiv Kopak.

Miting u Pensilvaniji bio je posvećen temi prvih 100 dana Trampovog mandata, na kome je američki predsjednik govorio o svojim dosadašnjim postignućima.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW