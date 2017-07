Ruski predstavnik u NATO: Akcije Alijanse ne daju pozitivne rezultate

Sva dejstva NATO nakon Hladnog rata, uključujući i bombardovanje Jugoslavije, nisu dala nikakve pozitivne rezultate kada je riječ o osiguravanju bezbjednosti u Evropi, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Sjevernoatlantskoj alijansi Aleksandar Gruško.

Pored Jugoslavije, Gruško je spomenuo i invaziju na Irak, ali i bombardovanje Libije – operacije u kojima je učestvovala Alijansa.

"Sve je to dovelo do toga da se javnost u zapadnoj Evropi umorila od svih velikih operacija, dok NATO nije uspio da pokaže sposobnost da spriječi nove prijetnje poput migracije, terorizma i organizovanog kriminala", ocijenio je on u intervjuu za televiziju "Rusija 24".

Stalni predstavnik Rusije pri Alijansi je podsjetio da je jedan od generalnih sekretara, koji je bio na čelu NATO u posljednjih dest godina direktno priznao – "da nije bilo ukrajinske krize, trebalo bi je izmisliti".

Istovremeno, Gruško je rekao da antiruska retorika među predstavnicima zemalja-članica NATO slabi u posljednje vrijeme.

"Kada je riječ o trenutnoj situaciji, nema sumnje da će NATO nastaviti da sprovodi istu politiku. Međutim, kada je riječ o antiruskoj retorici, ona je sve slabija, a argumenata koji idu u prilog rusofobije sve je manje", zaključio je on.

(Sputnjik)