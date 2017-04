Ruski vojni brodovi napravili pometnju prolaskom kroz Lamanš

MOSLKVA – Tokom vikenda fregata britanske Kraljevske mornarice pratila je četiri ruska broda dok su plovili preko Lamanša na putu do Atlantskog okeana. Ruski brodovi iskoristili su pravo slobodne tranzitne plovidbe. Međutim, britanski tabloidi ubrzo su pokušali da od običnog događaja naprave priličan diplomatski incident.

U subotu je u Ministarstvo odbrane Velike Britanije izdalo saopštenje u kojem se navodi da je fregata „Saderland“, tip 23, naoružana protivbrodnim, protivvazdušnim i protivpodmorničkim raketama i naprednim elektronskim ratnim sistemima, dobila zadatak da prati i posmatra rusku pomorsku grupu koja se sastoji od dvije korvete, tankera i tegljača koji je trebalo da prođu kroz Lamanš krajem dana.

Sekretar za odbranu Majkl Falon istakao je da će fregata „Saderlend“ „pažljivo pratiti ove ruske brodove dok se kreću u blizini britanskih voda“ i dodao da je „Kraljevska mornarica u pripravnosti i uvijek spremna da zaštiti Britaniju“.

„Od čega da zaštiti?“ prvo je pitanje koje pada na pamet. Ruska plovila, među kojima su korvete „Soobraziteljni“ i „Bojki“, uz podršku tankera i prekookeanskog tegljača, koristili su svoje pravo na zakonit prolazak kroz međunarodne plovne puteve na putu ka Sjevernom Atlantiku na vojne vježbe. Nisu prijavljeni nikakvi incidenti niti kršenje pomorskog prava, ili pomorskih granica Velike Britanije.

