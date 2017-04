Rusko ministarstvo iznajmljuje diplomate i hakere za namještanje izbora

MOSKVA - Širom svijeta obilježava 1. april, Svjetski dan šale - dan kada se smišljaju vicevi i različite šale, ali se objavljuju i lažne vijesti.

To nerijetko, dovodi do toga da se ljudi dovedu u zabunu ako u njih i povjeruju.

Tako se danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova našalilo na svojoj stranici na Fejsbuku, gdje su objavili audio-snimak automatskog telefona za ruske ambasade, aludirajući sadržajem na optužbe stranih zemalja za umiješanost Rusije u predsjedničke izbore u SAD i drugim zemljama.

"Ako želite da kontaktirate ruskog diplomatu, pritisnite 1, nakon početka snimanja. Ukoliko želite kontakt sa servisom ruskih hakera, pritisnite 2, a ako želite da zatražite miješanje u izbore, pritisnite 3", navodi se na nalogu tog ministarstva na Fejsbuku, a prenosi AP.



Svjetski dan šale obilježava se "podvalama" i skoro svuda u svijetu, a među najpoznatijim zabilježenim tokom istorije, kako navodi Vikipedija, je kada je Burger King u SAD 1998. godine objavio reklamu o hamburgerima za ljevoruke, koji su napravljeni tako da im sadržaj curi s desne strane.



Takođe, britanska televizija Bi-Bi-Si je 1957. godine napravila prilog o tome kako Švajcarci beru špagete sa drveta, poslije čega se veliki broj gledalaca javljao uredništvu kako bi saznao kako sami da uzgajaju špagete.



Kako je ranije objavio "Blic", mnogi su nasjeli na šalu britanskog astronoma Patrik Mur, koji je za radio Bi-Bi-Si 1. aprila 1976. godine rekao da će to jutro doći do poremećaja gravitacije na Zemlji zbog poravnjavanja Plutona i Jupitera, te ako ljudi budu skočili moći će da osjete kako izgleda lebdjeti.



Prema pisanjima medija, telefon te radio stanice se "usijao" od poziva slušalaca, koji su tvrdili da su osjetili nešto neobično prilikom skoka, a jedna engleska gospođa je čak tvrdila da su ona i prijateljice lebdjele po kući dok su sjedile na stolicama.



Postoje i negativne strane ovog dana smijeha i šale, te je tako u danskom gradu Albertslundu 2009. godine jedna škola zamalo izgorjela do temelja, jer vatrogasci nisu povjerovali pozivima da je zaista izbio požar.



Najranija povezanost između 1. aprila i pravljenja smicalica javlja se u "Kanteberijanskim pričama" Džefrija Čosera iz 1392. godine.



Prema jednoj legendi, Francuzi su u srednjem vijeku, u nekim oblastima, Novu godinu slavili sedam dana - od 25. marta do 1. aprila, podsjeća Telegraf.



Kada je u 16. vijeku pomjeren dan proslave Nove godine, mnogi to nisu prihvatili, te oni koji su slavili Novu godinu po Gregorijanskom kalendaru zbijali šale sa onima koji su nastavili da je obilježavaju 1. aprila.



Duga verzija kaže da je Bog završio stvaranje zemlje 1. aprila, kada je potom ostavio brigu o Zemlji ljudima, Adam i Eva su zgriješili, a Bog više nikad nije uspio da ispravi tu ljudsku "grešku".