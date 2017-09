SAD: Pucnjava u školi, jedna žrtva, napadač uhapšen

VAŠINGTON U jednoj srednjoj školi u SAD došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba stradala, javljaju američki mediji. Saopšteno je i da je jedna osoba uhapšena.

Kako se navodi, incident se dogodio u mestu Spoukejn u američkoj državi Vašington.

Takođe, dodaje se da su najmanje četiri osobe ranjene, kao i da su učenici evakuisani.

Policija je pozvana u srednju školu "Friman" nakon što je ispaljeno više hitaca.

Sve druge škole u tom području su zatvorene.

Oblasni šerif potvrdio je da je u školi došlo do pucnjave.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK