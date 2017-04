SAD: Raketna proba predstavlja otvoreno protivljenje međunarodnoj zajednici

SEUL - Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost general Herbert Mekmaster izjavio je da posljednja raketna proba Sjeverne Koreje predstavlja "otvoreno protivljenje međunarodnoj zajednici."

Prema njegovim riječima, Sjeverna Koreja predstavlja "ozbiljnu prijetnju" ne samo po SAD i njihove azijske saveznike, već i za Kinu.

Mekmaster je istakao da je veoma važno da se svi suprostave tom režimu koji pokušava da naoruža projektile nuklearnom bojevom glavom, što je nešto što se ne može tolerisati.

On je podsjetio da je Tramp iznio jesan stav da će riješiti ovo pitanje na ovaj ili onaj način i da Vašington teži tome da to učini uz saradnju sa drugima, uključujući Kinu, bez vojne akcije.

"To znači saradnju sa partnerima u regionu i na globalnom nivou na sprovođenju trenutnih sankcija UN i možda dodatnim jačanjem tih mjera. To isto tako znači i biti spreman na vojne operacije, ako to bude neophodno", napomenio je Mekmaster.

On je dodao da je Sjeverna Koreja "mjesto gdje se američki i kineski interesi preklapaju"