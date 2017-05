Saobraćajna neseća u centru Tel Aviva, nije napad

TEL AVIV - Izraelska policija je saopštila da se danas u centru Tel Aviva desio incident koji je okarakterisala kao saobraćajnu nesreću, a ne kao napad kako se u početku smatralo, prenosi englesko internet izdanje izraelskog lista "Jediot Ahronot".

Kako navodi ynetnews.com, automobil je u jutarnjim časovima udario u pješaka među kojima je nekoliko lakše povrijeđenih. Navodi se da je hitna pomoć upućena na raskrsnicu puta za Jafu i ulice Nahalata Binjamina.

Američki predsjednik Donald Tramp danas će doputovati u Izrael, a biće prvi predsjednik SAD koji će tokom svog mandata obići Zid plača, najsvetije mjesto na kojem Jevreji mogu da se mole, a nalazi se u istočnom Jerusalimu.

The Tel Aviv car ramming attack may in fact be a traffic accident. But stay frosty nonetheless folks pic.twitter.com/xV7RXCLbPR