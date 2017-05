Šarli ebdo objavio karikaturu Makrona i njegove žene

PARIZ - Francuski satirični nedeljnik „Šarli ebdo“ objavio je na naslovnici karikatru novog predsjednika Francuske Emanuela Makrona.

Na karikaturi novoizabrani predsjednik stoji pored svoje supruge, 64-godišnjebBrižit, koju su umjetnici predstavili kao trudnicu. Natpis na naslovnici glasi: „On će stvarati čudesa!“

Supruga Makrona Brižit bila je njegova učiteljica francuskog jezika. Ona je starija od svog izabranika 24 godine. Par nema zajedničku djecu, ali je Makron priznao troje djece iz prethodnog braka svoje žene.

Charlie Hebdo's first edition since Macron's victory: "He's going to work miracles" pic.twitter.com/De7OASp2hh