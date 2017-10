Sastanak Volkera i Surkova u Beogradu pod velom tajne

Beograd - Negdje u Beogradu, pod velom tajne, održan je sastanak specijalnog izaslanika Amerike Kurta Volkera i savjetnika predsjednka Rusije Vladislava Surkova.

Njih dvojica razgovarali su o primjeni mirovnog sporazuma u Ukrajini.

"Sastaću se s ruskim kolegom 7. oktobra u Beogradu, kako bismo razgovarali o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska i obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine"

Da je Ukrajina tema sastanka u srpskoj prestonici saznali smo upravo od pregovarača, američkog diplomate Kurta Volkera.



Od druge strane samo stav da će sastanak poslužiti za sihnonizaciju satova odnosno razmjenu informacija i stavova i da ne bi trebalo očekivati velike rezultate.



Jedna od tema trebalo bi da bude razmiještanje misije UN na istoku Ukrajine.



“Tu stupaju na scenu veće uslovno rečeno velik sile jer je EU u određenoj krizi. Vašington i Moskva pregovaraju kako da se završi ta ukrajinska kriza. Moskva insistira na tome da se razdvoje pitanja Donbasa i pitanja Krima dok Vašington svakako traži da se to tretira kao jedan jedinstveni problem”, kaže novinar i publicist Boris Varga.



Jelena Milić iz Centra za evroaltanske studije kaže da nije riječ o sastanku Normadijskog formata, niti u njemu učestvuju normandijski predstavnici.



“Mislim, mada nije rečeno, da će glavna tema ustvari biti dobra volja SAD da čuju šta to Putin hoće sa tim predlogom o takozvanim plavim šljemovima SAD i o UN misiji u Donbasu”, navodi Milićeva.



“Ovo je, mislim, posljednja diplomatska nada da se pruži Rusima šansa da se na diplomatski način sačuva teritorijalni integritet Ukrajine i ništa drugo”, dodaje ona.



Poslije Minska domaćin američkom i ruskom pregovaraču je Beograd.



Može li to biti od koristi Srbiji?



“Sastanak se pre svega dešava u Beogradu zato što je Putinov izaslanik Vladislav Surkov na crnoj listi EU, a Kurt Volker, koji je izaslanik Trampove administracije za Ukrajinu, ne želi da ide u Rusiju. U tom smislu Srbija je pogodna lokacija, blizu i zgodno je i verovatno su obe strane zahvalne jer će tu Srbija morati da uloži neki logistički napor. Moraće službe da rade i neke druge institucije da bi se to održalo”, kaže Milićeva.



Varga ističe da je Beograd izabran zato što je za Vašngton dovoljno daleko od Moskve, dok za Moskvu Beograd nije blizu Evropskoj uniji”.



I prvi sastanak dvojice diplomata održan krajem avgusta u Minsku bio je zatvoren za medije.



Jedino što se čulo poslije tog sastanka jeste da su razgovori bili konstruktivni i korisni.