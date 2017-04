Sjeverna Koreja na paradi prikazala drvene rakete?

PJONGJANG - Strani novinari zapadnih medija koji su prisustvovali vojnoj paradi u Pjongjangu doveli su u pitanje autentičnost prikazanog oružja, piše ruski portal „Difens“.

Reporter američke televizije „Ej-Bi-Si“ objavio je na Tviteru fotografiju rakete sa sumnjivo podignutim nosom, koja je slikana na paradi u čast 105. godišnjice rođenja osnivača Sjeverne Koreje Kim Il Sunga.

„Sasvim je moguće da je fotografisana bojeva glava od drveta ili obojenog kartona“, napisao je novinar.

​Raketa o kojoj piše novinar predstavlja sovjetski odbrambeni sistem raketa dugog dometa S-200, koji je stupio u službu 1967. godine. U Rusiji je taj sistem zamijenjen PVO sistemima S-300 i S-400.

Stručnjaci, međutim, tvrde i da ne treba nipodaštavati mogućnosti Pjongjanga, budući da postoji opcija da Sjeverna Koreja na taj način ne želi da rizikuje pokazujući prave nuklearke.

Bilo kako bilo, zapadni mediji tvrde da nuklearno oružje Sjeverne Koreje predstavlja neotklonjivu prijetnju za SAD i samim tim Pentagon ne treba da čini nagle akcije na Korejskom poluostrvu. Štaviše, oni smatraju da je racionalnije sa tom zemljom zaključiti mirovni sporazum.

Ruski stručnjak za sjevernokorejsko naoružanje Vladimir Hrustaljov kaže da tačan broj nuklearnih bojevih glava, koje posjeduje Sjeverna Koreja, nije poznat, ali, prema različitim procjenama, Pjongjang ima od 20 do 50 bojevih glava, a njihova snaga se može uporediti sa jačinom bombi koje su korišćene u Hirošimi i Nagasakiju.

„To znači da sjevernokorejski naučnici mogu da proizvode bojeve glave snage oko 35 kilotona. Kada je riječ o dometu, Sjeverna Koreja odavno ima rakete koje pokrivaju teritoriju Južne Koreje i Japana, odnosno rakete dometa nešto preko 1.000 kilometara. Takođe, Sjeverna Koreja je već pokazala raketu dometa oko 2.000 kilometara, dok raketa ’Musudan‘ teoretski ima domet do 3.000 kilometara.“

On takođe tvrdi da rastojanje do najbliže američke vojne baze na ostrvu Gvam iznosi 3.400 kilometara, a to znači da će za godinu ili dvije dana Pjongjang razviti takvu raketu, ako, naravno, ne bude došlo do neke kritične situacije.

„Na paradi prije nekoliko dana Sjeverna Koreja je pokazala nove rakete, koje se razlikuju od ’Musudana‘. Za sada karakteristike još nisu poznate, ali smatram da ona izgleda veoma ubjedljivo i da su u toku finalna testiranja. Ta raketa bi u budućnosti mogla da pogodi američku bazu na ostrvu Gvam“, rekao je Hrustaljov.

U međuvremenu iz Sjeverne Koreje stižu nove prijetnje, a predstavnik Ambasade te zemlje u Rusiji Zin Đeng Hep upozorava da je Pjongjang spreman za „sveobuhvatni“ rat i da će odgovoriti na svaku provokaciju.

„Ako žele nuklearni rat, možemo odgovoriti nuklearnim ratom, ako žele sveobuhvatni rat, mi smo spremni i za to. Naša vojska i naši ljudi imaju volju, spremnost i snagu“, rekao je on.

