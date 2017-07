Sjeverna Koreja nakon rakete: Važna vijest stiže u 15.30

PJONGJANG - Sjeverna Koreja objavila je da je uspkešno testirala interkontinentalni balistički projektil sposoban da pogodio ciljeve širom svijeta.

Raketa Hvasong-14 dosegla je visinu od 2,802 kilometara i precizno je pogodila metu nakon leta od 39 minuta, objavila je sjevernokorejska televizija.

Testiranje je nadgledao lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un, prenosi Rojters.

"Eksperimentalno ispaljivanje izvedeno je pod najoštrijim mogućim uglom i nije imalo nikakvog negativnog uticaja na susjedne zemlje", saopštila je sjevernokorejska televizija.

Sjeverna Koreja je objavila da sada posjeduje sposobnost gađanja ciljeva u bilo kojem dijelu svijeta.

Rojters javlja da su vlasti Sjeverne Koreje za danas oko 15:30 h najavile da će svijetu objaviti veliku i važnu vijest.

Jutrošnja proba je jedna u nizu zabranjenih aktivnosti Sjeverne Koreje prema ranijim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN kojima je zabranjen nuklearni i balistički program te zemlje.

Sjeverna Koreja i pored zabrane radi na proizvodnji raketa koje bi mogle da stignu do američkog kopna.

Proba je sprovedena na dan kada se u SAD obilježava nacionalni praznik Dan nezavisnosti i nekoliko dana poslije sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovo južnokorejskog kolege Mun Džae-ina koji je bio posvećen prijetnji iz Sjeverne Koreje.

Nakon što je Sjeverna Koreja lansirala novu balističku raketu američki predsjednik na Tviteru napisao da Kina "jednom za svagda treba da okonča te gluposti".

