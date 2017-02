Snažan tornado pogodio Nju Orleans i Luzijanu (FOTO, VIDEO)

Snažan tornado u utorak je razorio gradsku četvrt Nju Orleansa, javlja CNN. Tornado je uništio na desetine kuća, prevrtao automobile, a nekoliko ljudi je povrijeđeno.

Ekstremni vremenski uslovi zahvatili su velik dio jugoistočnog dijela Luzijane, pa je tako zabilježeno čak sedam tornada u šest različitih područja te američke savezne države. Uništeni su desetine domova i poslovnih prostora, a na hiljade ljudi ostalo je bez struje.

"Ipak, Bog nas je blagoslovio jer nije zabilježen nijedan smrtni slučaj", rekao je guverner Luzijane Džon Bel Edvards, koji je proglasio vanredno stanje.

Tornado koji se spustio u Nju Orleansu putovao je nešto više od tri kilometra, te uništio sve na svom putu.

Nekoliko desetina ljudi je lakše povrijeđeno, dok ih je petero pretrpjelo teže povrede, prenosi Index.hr.

This massive tornado tore through a New Orleans neighborhood https://t.co/L3scJ8TE5n pic.twitter.com/cLoEXUYQ1R