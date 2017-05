Snažne eksplozije potresle Toronto

TORONTO - Snažne eksplozije odjeknule su u finansijskoj četvrti Toronta, a zvaničnici ističu da nema naznaka da je u pitanju napad povezan sa terorizmom.

Portparolka policije Toronta Elison Daglas Kuk je izjavila da vatrogasno odjeljenje vjeruje da su podzemni transformatori najverovatniji uzrok eksplozija.

Eksplozije su odjeknule u ponedeljak u popodnevnim satima po lokalnom vremenu, a zasad nema podataka da ima povrijeđenih, prenjele su agencije.

Authorities in Toronto say underground fire to blame for loud blasts, thick smoke in the city's financial district. https://t.co/ECv6EJVXLx pic.twitter.com/VtQK88nsQU