Snimak ID: Držimo ruske taoce, Kremlj: Istražićemo

DAMASK - Na internetu se pojavio video snimak Islamske države u kojem ekstremisti predstavljaju dvojicu navodno ruskih vojnika koje su zarobili za vrijeme borbi na istoku Sirije, a zvanični Kremlj tvrdi da će istražiti taj slučaj.

Paravojna ruska formacija identifikovala je jednog od dvojice muškaraca na video snimku kao svog člana, prenosi AP.

Ta kozačka jedinica poznatija kao Donskaja armija saopštila je da nema informacije o tome kako je identifikovani Roman Zabolotni završio u Siriji.

Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Kremlj sa opreznošću uzima u obzir saopštenje kozačke grupe, ali da će ga ipak provjeriti.

On je, kako se navodi, odbacio to saopštenje kao nezvanično, ali je naglasio da je "Moskva zabrinuta za te pojedince ukoliko su zaista ruski državljani" i da će to istražiti.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je negiralo da ima otetih ruskih vojnika u Siriji.

Ruski zvaničnici odbacili su tvrdnje da je Kremlj poslao privatne bezbjednosne firme da se bore uz trupe sa sirijskim vlastima, ali su priznali da možda ima ruskih državljana koji se bore na sopstvenu inicijativu u Siriji.