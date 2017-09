Šokantan Trampov intervju: Prije nego što bih spavao s njom Ledi Di bih poslao ljekaru

Američki predsjednik Donald Tramp još jednom je šokirao javnost svojim vulgarnim rječnikom, ovaj put otkrivši svoje fantazije o seksualnom odnosu sa princezom Dajanom, uz uslov da je prije odnosa prvo 'pregleda' ljekar.

U nedavno objavljenom intervjuu između Trampa i američkog radio di-džeja Hauarda Sterna, snimljenog nekoliko mjeseci nakon smrti princeze Dajane 1997. godine, može se čuti kako se dvojica muškaraca šale u vezi sa testiranjem na HIV, prije nego što Tramp kaže da bi rado spavao sa pokojnom princezom Dajanom. (Tramp u intervjuu koristi engleski termin 'nailing', što je žargonski izraz za upuštanje u seksualne odnose).

"Ali, prvo bih joj rekao 'Želimo da te malo pregledamo'", rekao je Tramp.

U drugom intervjuu sa Sternom koji je snimljen 2000. godine, Tramp je izjavio da bi 'bez oklijevanja' imao seks sa Dajanom, upućujući joj kompliment da izgleda kao 'supermodel', i dodajući da je bila 'luda, ali da su to samo minorni detalji'.

Predsjednik je takođe pokazao veliko samopouzdanje kada je riječ o 'odvlačenju Ledi Di u krevet'.

Na Sternovo pitanje 'Zašto ljudi misle da je egoistično što kažeš da bi je odveo u krevet? Da li misliš da bi uspio u tome?', Tramp je odgovorio: "Mislim da bih".

Uprkos njegovom vulgarnom rječniku, Tramp je princezi Dajani uputio i nekoliko komplimenata, nazivajući je 'veličanstvenom ženom'.

U svojoj knjizi "The Art of the Comeback", napisao je: "Nisam mogao da ne primjetim kako je dopirala do srca ljudi. Osvijetlila bi prostoriju svojim šarmom, svojim prisustvom. Bila je predivna princeza - žena iz snova."

Predsjednik Tramp je čak Dajani poslao ogroman buket cvijeća za njen 35. rođendan, nedugo nakon što se razvela od princa Čarlsa.

Princeza Dajana poznata je po svom humanitarnom radu sa pacijentima oboljelim od HIV-a i side, a 1987. godine, svijet su šokirale fotografije na kojima se može vidjeti kako se rukuje sa pacijentima bez rukavica.

Ovaj potez smatra se ogromnim korakom naprijed u suzbijanju stigme koja je u to vrijeme pratila oboljele.

(B92)