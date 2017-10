Španska policija tuče i vatrogasce

Scene nasilja na ulicama Barselone i drugih gradova u Kataloniji zapanjile su Evropu i cijeli svijet.

U sukobima s policijom povrijeđena je najmanje 91 osoba, dok je pomoć ljekara zatražilo 337 ljudi.

Povrijeđeno je i 11 policajaca.

Policijska brutalnost šokirala je cijeli svijet. Pripadnici snaga bezbjednosti udarali su sve pred sobom u pokušajima da smire prtoteste Katalonaca.

Na novom snimku koji je objavljen na Twitteru vidi se da se španska policija nije ustezala ni da udari na vatrogasce.

Spanish police attacking Catalan firefighters who were trying to protect #CatalanReferendum voters. pic.twitter.com/3ipPH3X5jL