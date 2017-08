Špigel: "KKK" pravo lice Donalda Trampa

Američki predsjednik Donald Tramp veoma je kritikovan zbog načina na koji je odgovorio na nerede u Šarlotsvilu prošle nedjelje.

Jedna osoba je izgubila život, a povrijeđeno je 19 kada se automobil zakucao u okupljene na mitingu protiv neonacista.

Uprkos što je dva dana nakon toga osudio nenaciste i KKK, Tramp je kasnije rekao da je i druga strana bila veoma nasilna.

