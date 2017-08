Srbin i Maltežanin dva dana bili izgubljeni, pili urin da prežive

Srbin Marko Petrić (21) i Maltežanin Nik Džonson (19) pronađeni su poslije dvodnevne potrage kako vise na litici, dozivajući pomoć u zabačenom zalivu na Malti.

Dvojica mladića su, bez hrane i vode, najprije gotovo čitav dan proveli u pećini, gdje su se sklonili od velikih talasa, a zatim su narednog dana pokušali da se spasu penjanjem uz liticu, ali su ostali zaglavljeni na pola puta, pišu “Večernje novosti“.

U akciju spasavanja su, poslije apela njihovih roditelja, bili uključeni pripadnici obalske straže, helikopter, pa čak i dronovi, a sve se na sreću dobro završilo.

Kako je njihova prijateljica Frančeska ispričala lokalnim medijima, Marko Petrić i Nik Džonson su posljednji put viđeni u petak po podne, kada su se biciklima uputili u stjenoviti zaliv blizu Bahrije, nedaleko od naselja Rabat na Malti. Ona je rekla da su njih dvojica često odlazila na to mjesto i da im je teren bio poznat.

Mladići su se ohrabrivali, ali kada bi jedan odlučio da se upusti u plivanje u uzburkanom moru, drugi bi ga odgovarao od te ideje. Kada se more smirilo ujutro, isplivali su iz pećine i pokušali da se popnu uz stijenu.

Iako to u prvi mah ne djeluje kao pametan potez, upravo to ih je spaslo, jer ih je primjetio lokalni ribar Toni Zamit. Upravo on je inicirao potragu, kada je na litici pronašao dvije vreće sa odjećom i mobilnim telefonima. Tada je čuo glasove koji dozivaju u pomoć i vidio dva momka kako vise sa litice. Odmah je pozvao policiju.

Odmah poslije spasavanja, u ponedjeljak ujutro, Nik Džonson je na svom Facebook profilu obavijestio prijatelje da je srećan što je preživio.

“Hvala vam svima, srećan sam što sam živ i što više ne moram da pijem urin. Ne znam šta da kažem, osjećam se kao da sanjam“, napisao je Nik na društvenoj mreži nakon čega su uslijedili komentari podrške.

Nikov otac, Li Džonson je, poslije posjete mladićima, na Facebooku napisao da su njegov sin i Marko dobro, osim što su premoreni i imaju nekoliko posjekotina i modrica.

