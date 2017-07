Srpska novinarka prekršila pravila izvještavanja Bijele kuće

VAŠINGTON - Srpska novinarka Ksenija Pavlović prekršila je pravila Bijele kuće jer je, na ovonedjeljnoj konferenciji za novinare, koristila aplikaciju Periskop i uživo na internetu emitovala zvučni snimak brifinga portparolke Sare Sanders, iako je to zabranjeno, navodi "Vašington post".

List ocjenjuje da ovaj "akt pobune" znači značajan razvoj u odnosima Bijele kuće sa medijima, a buntovni potez srpske novinarke privukao je veliku pažnju drugih novinara.

Na svakoj konferenciji za medije u Bijeloj kući od 29. juna - ali i na ranijim - portparol američkog predsjednika Donalda Trampa upozorava novinare sa "pametnim" telefonima u Pres sali da ne smiju da snimaju konferenciju, niti čak da emituju uživo audio snimak, podsjeća američki list.

Međutim, Ksenija Pavlović, nekadašnji student Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivši predavač na Jejlu, koja je osnovala novinski sajt "Pavlovic tudej" (Pavlovic Today), to pravilo je u srijedu prekršila tokom konferencije za novinare nove portparolke Sare Sanders, a link za sadržaj koji je uživo snimala objavila je na Twitteru.

Snimak uživo, u trajanju od oko 17 minuta, bio je lošeg kvaliteta, ali se Sanders ipak mogla čuti kako predstavlja direktora za zakonodavna pitanja Marka Šorta, nakon čega je Pavlović na Twitteru objavila link za novi snimak, koji je trajao 31 minut.

Join "Audio-only" live streaming of the White House #PressBriefing with Sarah H. Sanders https://t.co/fxjM6wQXUG