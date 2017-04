Srušio se američki borbeni avion F-16

VAŠINGTON - Američki borbeni avion F-16 srušio se u blizini Nacionalne luke, u Merilendu, a pilot je uspio bezbjedno da se katapultira, izjavila su dva neimenovana američka zvaničnika.

Kako prenosi Reuters, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, avion se srušio šest nautičkih milja jugozapadno od Nacionalne luke na nenaseljenom području.

Pilot je prošao bez povreda, a na Twitteru su objavljene njegove fotografije sa mjesta pada. On je vojnim helikopterom prevezen u bolnicu na dodatne preglede.

"ABC News" navodi da su kuće u blizini pada aviona evakuisane iz predostrožnosti. Naglašava se da postoji opasnost od širenja opasnih materija, zbog čega su i obližnji putevi zatvoreni za saobraćaj.

