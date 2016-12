Najnoviji podatak: U avionu bila 93 putnika, nema preživjelih (VIDEO)

MOSKVA - Ruski vojni avion sa 84 putnikom i osam članova posade srušio se na putu iz Sočija prema Siriji, prenose ruski mediji.

Prema preliminarnim izveštajima, transportni avion Tupoljev je imao 92 ljudi na avionu, uključujući 84 putnika i osam članova posade. On je nestao preko Crnog mora u 2:40 GMT ubrzo nakon sipanja goriva na aerodromu u blizini Sočiju.

12.21 - Putin objavio da će 26. decembar biti Dan žalosti. "U Ruskoj Federaciji proglašen je nacionalni Dan žalosti za poginulima u avionu Tu-154, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

„Sutra će u Rusiji biti proglašen dan žalosti“, rekao je on novinarima.

11.00 - Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su, prema najnovijim podacima, u avionu "Tu-154" koji se jutros srušio u Crno more nedugo nakon poletanja iz Sočija prema Siriji bile 93 osobe i da niko nije preživeo.

10.10 - Na mjestu rušenja aviona Tu-154 u Crnom moru pronađena su četiri tijela poginulih, saopštio je izvor u hitnoj službi, prenosi Sputnjik.

9.53 - Putin izrazio saučešće porodicama i prijateljima poginulih. Predsjednik Rusije takođe je naložio premijeru Dmitriju Medvedevu da formira i predvodi državnu komisiju za istragu rušenja Tu-154.

9.47 - Avion koji se srušio u blizini Sočija ušao je u upotrebu 1983. godine i imao ukupno 6689 sati leta, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Poslednji remont aviona urađen je u decembru 2014. godine, a u septembru ove godine prošao je planirano održavanje.

9.43 - Avionom je upravljao iskusan pilot sa više od tri hiljade sati leta, prenosi Sputnjik.

9.30 - Uzrok nesreće aviona Tu-154 Ministarstva odbrane Rusije može biti ili tehnička greška ili greška pilota, teroristički napad je isključen, izjavio je predsjednik Komiteta za odbranu i bezbjednost Savjeta Federacije Viktor Ozjorov.

9.06 - Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je na svom sajtu spisak putnika koji su se nalazili u srušenom avionu.

8.30 - Prvo tijelo je otkriveno na šest kilometara od obale Sočija nakon rušenja ruskog aviona Tu-154 u Crnom moru, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov.

„Na šest kilometara od obale Sočija nađeno je tijelo osobe koja je poginula kada se avion ruskog Ministarstva odbrane Tu-154 srušio. Tijelo je izvukla spasilačka ekipa“, rekao je Konašenkov. Portparol ruskog Ministarstva dodao je da su se u avionu nalazile 92 osobe kada se on srušio u Crnom moru.

Većina putnika na avionu bili su pripadnici Alekandrov Ensemble, zvaničnog hor ruskih oružanih snaga, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.

Oni su putovali iz Moskve do ruske vojne baze Khmeimim kod Latakia, Sirija, i trebali su da učestvuju u proslavi Božića sa trupama koje su raspoređene tamo.

TAS S prenosi da je u avionu "Tu-154" bila 91 osoba, a vojni istražitelji Istražnog komiteta Rusije otvorili su krivičnu istragu, rekla je za TAS S portparolka tog komiteta Svetlana Petrenko.

Zasada nema informacija o broju poginulih ili preživjelih.

At this point, it appears we did not receive data from the Russian Tu-154 that crashed after departure from Sochi.