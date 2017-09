Šta bi bilo da je hidrogenska bomba bačena?

Nuklearno oružje koje je danas testirala Sjeverna Koreja imalo je, prema procjenama, snagu od oko 70 kilotona.

A procjenu koliko je to je objavio japanski ministar odbrane Ikonuri Onodera, a to bi bilo kao 50.000 tona TNT eksploziva pošto jedan kiloton ima 1.000 metričkih tona.

Sjeverna Koreja ranije je saopštila da je uspješno testirala hidrogensku bombu koja može da se stavi u interkontinentalni balistički projektil.

"Ovaj test prevazilazi sve dosadašnje", rekao je Onoderea listu "Nikei", prenio je "Sputnjik".

Južnokorejski mediji prethodno su spekulisali da je bomba imala snagu oko 50 kilotona.

Ovaj podatak dobro ilustruje jačinu bombe.

This is what #NorthKorea's hydrogen bomb would do if detonated over Sydney. 450 thousand dead. 900 thousand injured. #auspol #ausdef #hbomb pic.twitter.com/F1EP6PjvsA