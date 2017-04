Šta je Tramp 2013. rekao o bombardovanju Sirije

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp naredio je udare na sirijsku bazu, ali 2013. on je imao drugačije mišljenje o bombardovanju Sirije.

U tvitu koji je objavio 29. avgusta 2013. Tramp se zapitao “šta ćemo dobiti bombardovanjem Sirije“.

“Šta ćemo dobiti, osim još više dugova i mogući dugotrajniji konflikt. Obami je potebno odobrenje Kongresa“, napisao je Tramp.

Inače, još nema podataka o šteti koju su prouzorkovali američki udari, mada sirijski zvaničnici tvrde da je poginulo nekoliko vojnika.

Na napade su stigle i rekacije iz svijeta, pa je tako Moskva osudila, dok su neki i pohvalili.

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval.