Šta su Amerikanci gađali u Avganistanu?

Bivši pripadnik američke specijalne službe Edvard Snouden napisao je na svojoj stranici na Twitteru da su u američkom napadu u Avganistanu gađani tuneli militanata koji su bili izgrađeni američkim novcem.

Radi se o pećinskom kompleksu Tora Bora u avganistanskoj provinciji Nangarharu. Kao potvrdu svojih reči, Snouden navodi odlomak iz članka New York Timesa.

“Tora Bora je bila učvršćena baza, kompleks izgrađen za mudžahedine koje je djelimično finansirala CIA“, navodi se u članku, prenosi Sputnjik.

.@thenib Those mujahedeen tunnel networks we're bombing in Afghanistan? We paid for them. #Blowback https://t.co/xokL8VCQqk (via @GabiElenaDohm) pic.twitter.com/VDVsUYahiG