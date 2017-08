Sukob desničara i ljevičara u Barseloni

BARSELONA - Policija je morala da interveniše nakon što su izbili sukobi između desničara i antifašista u Barseloni.Antifašisti i desničarske grupe organizovali su skupove u isto vrijeme u Barseloni dan nakon terorističkog napada u kojem je poginulo 14 ljudi, a više od 80 je ranjeno.

Sukobi su izbili između suprotstavljenih grupa u blizini avenije Las Ramblas oko 19.00, javlja "Raša tudej".

Španska desničarska grupa "La falanga" krivi "politiku multikulturalizma" i migracija za teroristički napad, za koji je "Islamska država" preuzela odgovornost.

A fight breaks out as counter-protesters confront a far-right rally in Barcelona



