Šulc: Tramp uništava zapadne vrijednosti

BERLIN - Socijaldemokratski rival kancelarke Angele Merkel na predstojećim parlamentarnim izborima u Njemačkoj Martin Šulc optužio je danas američkog predsjednika Donalda Trampa da uništava zapadne vrijednosti i podriva međunarodnu saradnju.

"Neko mora da se suprotstavi takvom čovjeku, čija je ideologija ponovno naoružavanje", rekao je Šulc, prenio je Rojters.

Tramp je ranije danas kritikovao Njemačku zbog trgovinskog suficita i izdvajanja za vojsku, dan nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila sumnju da su SAD pouzdan partner.

"Imamo ogroman trgovinski deficit sa Njemačkom, plus oni plaćaju mnogo manje nego što bi trebalo za NATO. To je veoma loše za SAD i to će se promijeniti", napisao je Tramp na svom Twitter nalogu, prenio je Rojters.

U ponedjeljak, Merkelova je izrazila sumnju o pouzdanosti SAD kao saveznika, ali da vjeruje u transatlantsko partnerstvo.