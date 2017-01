Svaka treća Šveđanka ne želi da izlazi sama na ulicu

STOKHOLM - Svaka treća anketirana Šveđanka osjeća se nesigurno na ulici, a 12 odsto njih ne želi da izlazi iz kuće bez pratnje zbog porasta broja seksualnih napada.

Prema podacima švedskih institucija, za posljednje tri godine udvostručen je broj napada na žene.

Nacionalni savjet za prevenciju kriminala upozorava da strah za ličnu bezbjednost među građanima raste već desetak godina, a broj zločina povezanih sa seksualnim napadima dostigao je vrhunac prošle godine.

Zabilježen je značajan porast straha za bezbjednost i kod muškaraca, pa se, tako, među anketiranima dva odsto Šveđana ne osjeća sigurno na ulicama.

"Rezultati istraživanja su zapanjujući", upozorava glavni upravnik Nacionalnog savjeta Erik Venerstrom.

On ukazuje da se zbog rasta kriminala dio stanovnika Švedske odlučuje na sve veću izolaciju i sve rjeđe izlaske iz stanova. Predsjednik švedskog Odbora za pravosuđe Beatris Ask smatra da su to znaci da policija svakodnevno gubi bitku sa kriminalcima. Strah za bezbjednost povećana je i zbog nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja Šveđanki koje su počinili migranti.

Švedska državna televizija navodi da gotovo svaki treći kriminalac rođen van Švedske u periodu nakon odsluženja kazne, a prije deportacije, nestane iz vidokruga policije.