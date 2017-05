Svi pričaju o Makronovoj supruzi, ali su njene ćerke prave bombe

Francuska je juče dobila novog predsjednika Emanuela Makrona koji je pobijedio za 66,1% osvojenih glasova. Njegova politika reformi, proevropskog i “trećeg puta” privukla je birače, koji su odlučili da mu kao novom licu na političkoj sceni daju šansu da im pokaže šta može da uradi za njih i zemlju. Međutim, politika nije jedino što interesuje građane Francuske, a odnosi se na novog predsjednika.

Njegov privatan život bio je predmet interesovanja od kada se kandidovao na predsjedničkim izborima, a sve zbog činjenice da je njegova supruga Brižit Makron Tronje čak 24 godine starija od njega. Oni su vjenčani već 10 godina, a Brižit iz prvog braka ima troje djece, dvije prelijepe ćerke i sina, koji su igrali aktivnu ulogu u kampanji svog očuha.

Emanuel Makron je svoju suprugu Brižit upoznao još dok je išao u srednju školu, a ona je bila njegova profesorka. Upoznali su se dok su radili na jednom školskom projektu i tada su se zbližili.

Ona je vodila dramski klub, a Emanuel koji je bio veliki zaljubljenik u književnost i koji je htio da jednog dana postane pisac, išao je na njene časove. Romansa je procvjetala dok su radili na školskoj predstavi, a sama Brižit kaže da ih je spojilo pisanje.

Njegovi roditelji su se protivili njihovoj vezi, pa su svog sina poslali u Pariz da završi srednju školu. Prije nego što je otišao Makron je sa 17 godina obećao svojoj profesorki da će je jednog dana oženiti i 13 godina kasnije ispunio je to obećanje.

U periodu razdvojenosti par se svakodnevno čuo telefonom, a Brižit je rekla da je on vremenom uspio da sruši svaki njen otpor i da ju je osvojio strpljenjem.

Njen muž je bio veoma ponižen kada je otkrio istinu o ovoj vezi, a saznao je sasvim slučajno jer su mu susjedi javili da mladi Makron stalno svraća u njihovu kuću. Odmah je donio radikalnu odluku i iselio se iz porodičnog doma. Nažalost, izgubio je veze, ugled i novac. Njihov razvod je okončan 2006. godine, prenosi gala.fr.

Već naredne godine Brižit se udaje za Makrona, a tom prilikom se on zahvalio njenoj djeci što su prihvatila njihovu vezu, ističući da oni nisu normalan par ali su par koji postoji.

Brižit je prije braka sa Makronom bila udata za bankara Andre-Luisa sa kojim ima troje djece, sina Sebastiana (42) i dvije ćerke, Lorens (39) i Tifani (32).

Sebastijan je Brižitino najstarije dijete, a ono što je interesantno jeste i da je stariji i od svog očuha. Rođen je 1975. godine i inženjer je specijalizovan za statistiku, tako da je bio veoma angažovan u kampinji svog očuha, prenosi fr.news.yahoo.com.

On je od 1996. do 1999. godine studirao u Nacionalnoj školi za statistiku i analizu informacija. Naredne godine je počeo da radi kao stastitičar u Francuskom institutu u Parizu. Tamo je bio do 2007. godine.

Potom je počeo da radi za Kantar Helt, kao istraživač tržišta i brzo je napredovao. Od januara 2016. godine on je viši potpredsjednik kompanije. Oženjen je lijepom brinetom Kristel i par ima dvoje djece, prenosi fr.news.yahoo.com.

Brižitina ćerka Lorens je Makronovo godište i zajedno su išli u srednju školu. U to vrijeme jednom prilikom je za njega rekla: “U mom odjeljenju je budala koja zna sve o svemu”.

Ona je po struci kardiolog i takođe je bila angažovana u predsjedničkoj kampanji svog očuha. Lorens je majka troje djece.

Najmlađa Tifani bila je veoma mala kada je njena majka Brižit prestala da živi sa njenim ocem. Nakon svoje mature ona odlazi u Pariz gdje studira pravo. Nakon nekoliko godina studija postala je advokat, specijalista za radno pravo i vratila se u rodni grad gdje je obavila praksu.

Široj javnosti je postala poznata kada se angažovala u predsjedničkoj kampanji svog očuha Makrona. Bila je posebno angažovana u svom rodnom gradu, a poznata je i po tome što redovno hvali svog očuha, koga opisuje kao “neobičnu ličnost”. Ona je majka dvoje djece, prenosi voici.fr.

Makon o Brižitinoj djeci i o njeno sedmoro unučadi uvijek govori sa puno ljubavi. Ističe da su on i njegova žena odabrali da nemaju djecu i da ne smatra da je taj izbor bio sebičan.

– Ne trebaju mi biološka djeca i unuci da bih im pružio više ljubavi nego što trenutno dajem ovoj djeci. Naša porodica je moja baza i moja stijena – rekao je on.

(Telegraf.rs/A.T.)