Tehnički problem, uzrok pada ruskog aviona kod Sočija!

MOSKVA - Ruski avion Tu-154 koji je doživio katastrofu prošle nedjelje u zoru kod Sočija, prije nego što se survao u Crno more imao je problema s tehnikom. Ali šta je uzrok zatajenja uređaja u avionu, tek treba da utvrde najbolji ruski eksperti, zbog čega je formirana posebna tehnička komisija - izjavio je u četvrtak ministar transporta Rusije Maksim Sokolov.

- Ta neuobičajena situacija na avionu trajala je samo deset sekundi. Poslije polijetanja sa aerodroma u Adleru, let je trajao svega 70 sekundi. Avion je dostigao visinu od 250 metara i brzinu od 350 do 370 kilometara na čas - izjavio je general-lajtnant Sergej Bajnetov, načelnik Službe bezbjednosti letenja ruskih vazdužnih snaga. - Što se tiče snimka razgovora u kome posada spominje zakrilca, može se zaključiti samo jedno: da se na avionu dogodilo nešto neuobičajeno. Ali uzroci toga tek treba da se otkriju. Zasada se ne može reći šta je dovelo do nesreće, ljudski faktor, tehnika ili spoljni uslovi. Jedino je sigurno da požara i eksplozije u avionu nije bilo.

Bajnetov je objasnio da, prema pravilu, analiza eksperata traje do mjesec dana, poslije čega će o rezultatima istrage biti obaviještena javnost. Formirane su tri specijalne grupe. Prva radi na aerodromu u Adleru, gdje je avion tankirao gorivo i zatim poleteo. Druga grupa se nalazi u bazi u Podmoskovlju kojoj pripada avion koji je pretrpio katastrofu, a treća grupa je u Institutu u Ljubercima u Podmoskovlju.

U četvrtak je više od tri i po hiljade ljudi koji su učestvovali u traženju i vađenju žrtava, kao i dijelova vojnog transportnog aviona iz mora, završila svoj posao. Genetska analiza prepoznavanja, koja će se obaviti u Moskvi, trebalo bi da se završi do kraja januara. Iz vode je izvađeno 19 tijela poginulih, kao i 239 dijelova ljudskih tijela.

U traženju tijela poginulih, kao i dijelova aviona, pomogli su roboti i tehnika kojom se pretraživalo dno mora. Osim toga, jedan broj dijelova aviona pronađen je zahvaljujući snimcima ruskih kosmičkih satelita.

Svi pronađeni dijelovi aviona već su prebačeni u jedan hangar u Sočiju gdje će ih eksperti obraditi, a kasnije i složiti, kako bi se vidjelo zašto je pao avion i kako se raspao. Već sada jedan broj ruskih eksperata tvrdi da se avion raspao na veliki broj dijelova usljed siline udara u vodu.

Avion Tu-154 u kojem je bilo 84 putnika i osmoro članova posade sletio je, na svom putu od Moskve do Sirije, u Adler da uzme gorivo, i kada je ponovo uzletio, poslije nepuna dva minuta boravka u vazduhu, pao je u Crno more. Niko nije preživeo.

Otpisani dugovi

Rukovodstvo Zberbanke odlučilo je da otpiše kredite onima koji su pognuli u avionskoj nesreći kod Sočija. Osim toga, do Nove godine rodbina nastradalih trebalo bi da dobije kompenzaciju koja iznosi oko sedam miliona rubalja. U Ministarstvu odbrane su obećali da će porodicama poginulih pomoći ukoliko treba da se zaposle, a djeca će dobijati stipendije.

Treća "crna kutija"

Predstavnik Ministarstva odbrane Rusije general Sergej Bajnetov izjavio je u četvrtak na pres-konferenciji da Tu-154 nije imao treću "crnu kutiju".

- Priče o trećoj "crnoj kutiji" su izmišljotina - kazao je Sergej Bajnetov.

Samo nekoliko sati prije toga moskovski mediji su objavili kako je treća "crna kutija" koja se tobože nalazila u repu aviona Tu-154 slomljena, ali da je pronađena traka koja se može koristiti u analizi uzroka pada. Tvrdilo se i da je navodno ta treća "crna kutija" bila rezervna i zapisivala je sve što su snimile prve dvije.

