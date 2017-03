Terorista iz Londona je zapravo Edrijen Rasel

LONDON - Terorista iz Londona Kalid Masud je rođen kao Edrijen Rasel, a nije poznato kada je promenio ime niti u kom gradu je to učinio.

Britanska policija je objavila i njegovu fotografiju iz vozačke dozvole.

Rasel je rođen u gradu Kent na jugoistoku Engleske, a živio je u Zapadnom Midlendsu, dodaju iz policije.

Ipak, vlasti su potvrdile da Rasel nije bio pod istragom, ali i da je MI5 upisala njegovo ime u bazu, iako nije bilo podataka da je pripadnik radikalnog islamističkog pokreta.

Napadač iz Londona posjetio je Saudijsku Arabiju u više navrata od 2005. do 2009. godine i 2015. godine, ali nije privukao pažnju službi bezbjednosti u toj zemlji, saopštila je Ambasada Saudijske Arabije u Londonu.

"Ambasada Saudijske Arabije želi da razjasni da je Masud bio u našoj zemlji od novembra 2005. do novembra 2006. i aprila 2008. do aprila 2009. godine kada je radio kao učitelj engleskog jezika. On je ponovo bio u zemlji 2015. godine i svaki put je dolazio sa urednom radnom vizom", navodi se u saopštenju.

Isti izvor navodi da Masud nema kriminalni dosije u Saudijskoj Arabiji.