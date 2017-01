Terorista priznao da je ubio 39 ljudi, obučavan u Avganistanu (VIDEO)

ISTANBUL - Guverner Istanbula Vasip Sahin izjavio jeda je muškarac kojeg su turske vlasti uhapsile zbog sumnje da je ubio 39 ljudi u napadu na istanbulski noćni klub "Reina“ u novogodišnjoj noći, priznao da je izveo taj napad, a obučavan je u Avganistanu.

"Terorista je priznao zločin“, rekao je Sahin novinarima, identifikujući uhapšenog napadača kao Abdulgadira Mašaripova, rođenog u Uzbekistanu 1983. godine, prenosi AFP.

Njegovi otisci prstiju su se poklopili sa onima uzetim na mjestu napada, dodao je guverner, navodi Rojters.

Istanbulski guverner je rekao i da je Mašaripov obučavan u Avganistanu, da govori četiri jezika i da se vjeruje da je u Tursku ušao u januaru 2016. ilegalno, preko istočnih granica.

Takođe je naveo da je jasno da je napad izveden u ime Islamske države, dodavši da su sa napadačem uhapšeni i jedan Iračanin i tri žene.

Prema guvernerovim riječima, 50 osoba je privedeno u operacijama potrage za napadačem.

Napadač je uhapšen u ponedjeljak uveče u luksuznom stambenom kompleksu u istanbulskoj četvrti Esenjurt, u zajedničkoj operaciji turske obavještajne službe i gradske policije.

Mašaripov je u novogodišnjoj noći sa puškom ušao u noćni klub "Reina" u Istanbulu i otvorio vatru. Najprije je ubio pripadnika obezbjeđenja na ulazu da bi nakon toga u svom krvavom pohodu usmrtio još 38 ljudi.

Odgovornost za napad je preuzela teroristička organizacija Islamska država.

VIDEO: Turkish Security forces capture gunman who killed 39 people at the #Reina nightclub attack in #Istanbul pic.twitter.com/EUiAcXGqFw